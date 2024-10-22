ضبط 2.5 طن سكر ناقص الوزن وغلق مخبز خلال حملة تموينية بأسيوط

استعرض اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مجهودات مديرية التموين خلال الفترة الماضية وذلك في إطار متابعته للملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية المواطنين وفي إطار خطة المحافظة لحماية وصون حقوق المستهلكين وتحقيق الإنضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حملات تموينية على المخابز والمحال التجارية والأسواق والمستودعات



وأوضح المحافظ إنه يتابع نتائج الحملات التموينية اليومية التي تشنها مديرية التموين بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الافرنجية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتى.

غلق مخبز لمدة شهر وذلك لإنتاجه خبز بلدي ناقص الوزن

وتمكنت على مدار الـ 3 أيام من تحرير 322 مخالفة تموينية بكافة مراكز ومدن المحافظة منها 50 محضر في مجال الأسواق تتضمن ضبط 2.5 طن سكر تمويني ناقص الوزن بمركز أبوتيج فضلًا عن 400 قطعة كيك منتهية الصلاحية وتحرير 3 محاضر لبيه سجائر بأزيد من السعر و6 محاضر عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية للمخابز البلدية و4 محاضر استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها علاوة على محاضر بيع اسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر المحدد بالإضافة إلى محضر غلق مشروع جميعتي ومحضرين عدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول لمحطات وقود و24 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية وفي مجال المخابز البلدية تم تحرير 272 محضر كما تم غلق مخبز لمدة شهر وذلك لإنتاجه خبز بلدى ناقص الوزن بأزيد من 20 جرام في الرغيف الواحد.



وطالب محافظ أسيوط باستمرار وتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق ومحاربة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها وردع كافة الممارسات التي تضر بالمستهلكين وحقوق الدولة معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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