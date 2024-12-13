الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة النسائية، الأهلي يواجه مسار في بطولة الدوري اليوم

سيدات كرة القدم بالأهلي
سيدات كرة القدم بالأهلي

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الاهلي، مع نظيره فريق مسار، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بالدوري الممتاز. 

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، والتي يسعى الأهلي من خلالها لتأكيد انطلاقته القوية بالبطولة التي يشارك بها للمرة الأولى، ومواصلة انتصاراته المتتالية التي قادته لاعتلاء جدول ترتيب المسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي وبيراميدز وحتى الفوز على البنك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٥ هدفا فيما تلقت شباكه هدفين فقط منذ انطلاق البطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيدات كرة القدم بالاهلي الأهلي سيدات الأهلى

مواد متعلقة

الأهلي & باتشوكا.. كولر يضع خطة اقتحام حصون بطل المكسيك في نصف نهائي الإنتركونتيننتال.. السويسري يستقر على كتيبة المواجهة.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لتعزيز حقوق الإنسان المصري

طبيب يكشف سبب انتشار ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال بدون سبب

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

صلاح عبد الله يوجه رسالة للجمهور بعد تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخرتحديث)

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة بالأسواق

أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، انقلاب جوي يضرب مصر، قفزة للدولار، صحيفة عبرية ترشح الجولاني لجائزة نوبل

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

منوعات

المزيد

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

من الذهول إلى الغموض، ناسا تحقق في ملابسات تحطم مروحية "إنجينويتي" على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

16 خطأ يرتكبها الناس في صلاة الجمعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكمة النبي سليمان في تعامله مع الهدهد..الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

دعاء الجمعة لنصرة أهل سوريا وحقن دمائهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية