كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، مع ضيفه فريق بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن ‏منافسات الجولة العاشرة بالدوري الممتاز. ‏

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب النادي الاهلي بفرع القاهرة الجديدة، ويسعى الفريق للاستمرار في ‏انطلاقته المثالية بالدوري وحصد نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة التي يشارك بها للمرة الأولى.‏

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالمسابقة بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت ‏والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة حتى الفوز "اعتباريًا" على إنبي في الجولة الأخيرة، ‏مسجلًا ٣٧ هدفا فيما تلقت شباكه هدف واحد فقط منذ انطلاق البطولة.‏

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا ‏للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم ‏التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

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