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رياضة

بعد إلغاء المباراة لعدم وجود سيارة إسعاف، فوز سيدات الأهلي على إنبي اعتباريًا 2-0

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

فاز الفريق لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي اعتباريًا بنتيجة 2-0 على حساب إنبي وذلك في المواجهة التي كان من المقرر أن تقام بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز علي ملعب إنبي.  

وجاء قرار فوز الأهلي بسبب عدم إقامة المباراة نظرا لعدم تواجد سيارة الإسعاف في ملعب اللقاء.  

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، قد أعلن عن تشكيل الفريق لخوض مباراة إنبي التي تقام اليوم الخميس على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز. 

تشكيل سيدات الأهلي لمواجهة إنبي

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كرد وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عمر.

خط الهجوم: منة طارق ونادين غازي وشارتي روبن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود وأمل ناصر ومريم عفيفي وندى خالد وشهد هشام وأشرقت عادل ومريم خميس. 

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