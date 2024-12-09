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رياضة

الأهلي يتصدر ترتيب دوري الكرة النسائية قبل انطلاق مباريات اليوم

النادي الاهلي للكرة
النادي الاهلي للكرة النسائية، فيتو

 يحل الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي يقام اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز. 

وقبل اللقاء يحتل فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، على صدارة جدول ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 27 نقطة، بعد مرور 10 جولات من المسابقة، مع العلم بأن هناك مباريات مؤجلة لبعض الأندية نظرا لانسحاب الأميرية ودلفى من البطولة، ولمشاركة مسار فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

 

ترتيب دورى الكرة النسائية 

1 الأهلى 27 نقطة
2 البنك الأهلى 21 نقطة
3 زد 21 نقطة
4 وادى دجلة 19 نقطة
5 الزمالك 18 نقطة
6 مسار 15 نقطة
7 مودرن سبورت 13 نقطة
8 الطيران 13 نقطة
9 بيراميدز 12 نقطة
10 المقاولون 12 نقطة
11 الجونة 9 نقاط
12 المصرى 6 نقاط
13 المعادى واليخت 6 نقاط
14 بالم هيلز 5 نقاط
15 إنبى نقطة
16 الاتحاد السكندرى نقطة
17 اتحاد بسيون نقطة.

 

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والبنك الاهلي في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب البنك الأهلي.

 ويسعى الأهلي  للحفاظ على صدارة جدول الترتيب بالفوز بنقاط المباراة الثلاث، ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية بالمسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي حتى الفوز على بيراميدز بنتيجة ٦-١ في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٣ هدفا، فيما تلقت شباكه هدفين منذ انطلاق البطولة.

 

الأهلي يفوز على بيراميدز 

وحقق فريق سيدات الأهلي فوزًا كبيرًا على منافسه بيراميدز 6-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل سداسية الأهلي كل من: حبيبة عصام ( ثلاثة أهداف)، وشارتي روبن ونادين غازل ونادين محمد، بينما سجل هدف بيراميدز الوحيد اللاعب ابيجيل. 

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ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًّا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا ‏للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم ‏التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

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