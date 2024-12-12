الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على المتهم بقتل شاب لسرقته في الغربية

مباحث كفرالزيات تتمكن
مباحث كفرالزيات تتمكن من القبض على قاتل شاب طعنا بمطواة

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية اليوم الخميس، القبض على المتهم بقتل أحد الأشخاص بغرض سرقته.

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القبض على المتهم

تمكنت مباحث كفر الزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث المركز، من القبض على المتهم بقتل الشاب "م. ر" في قرية دلبشان ب محافظة الغربية.

المجني عليه
المجني عليه

 

تفاصيل الواقعة

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم قام بتوجيه طعنة نافذة بمطواة إلى صدر المجني عليه بهدف السرقة، مما أسفر عن وفاته على الفور. 

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القاتل، وبعد عمليات بحث وتحريات مكثفة، تم إلقاء القبض عليه.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى التحفظ على المتهم، وتقديمه إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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