الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثامن بالقاهرة الجديدة

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثامن

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار في منطقة القاهرة الجديدة أثناء عمله بأحد العقارات. 

وكشفت تحقيقات النيابة تفاصيل الواقعة، حيث اختل توازن العامل وانزلقت قدمه وسقط على الأرض أثناء مزاولة عمله بالطابق الثامن بأحد العقارات ليلقي حتفه متأثرا بإصابته.


وكان مأمور قسم شرطة القاهرة الجديدة قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب ثلاثيني.

وبالفحص تبين أن المتوفى يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف داخلي وخارجي.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق. 

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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة القاهرة الجديدة النيابة العامة

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