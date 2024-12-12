حبس عاطل متهم بقتل عامل في النهضة

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل متهم بقتل عامل، بسبب خلافات قديمة بينهما في منطقة النهضة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة النهضة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات قديمة بينهما اقدم فيها المتهم علي طعن المجني عليه طعنات نافذة أسقطته غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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