ضبط ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في أبو النمرس

شهدت منطقة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، جريمة قتل بشعة حينما أقبلت سيدة على قتل زوجها بمساعدة عشيقها.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة بترعة شبرامنت، فقاموا على الفور بالتوجه إلى مركز شرطة أبو النمرس وحرروا بلاغا بما شاهدوه، لتتوجه قوة من فريق البحث والتحري إلى مكان تواجد الجثة وقاموا باستخراجها.

وبالمعاينة تبين تعرض صاحبها لإصابات وجروح قطعية بالرأس توفى على أثرها، بالإضافة إلى عثور رجال المباحث على بطاقة الرقم القومي في ملابسه، التى تبين من خلالها هوية المجني عليه.

وأسفرت تحريات ومعلومات فريق البحث عن أن مرتكبي الواقعة زوجة المجني عليه "ربة منزل"، التي عقب ضبطتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع عاطل تربطه به علاقة غير شرعية، وله معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات القانونية؛ تم ضبط المتهمين، وأقروا بما نسب إليهم من تهم واعترفوا تفصيليًا بالواقعة.

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