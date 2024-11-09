السبت 09 نوفمبر 2024
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صحة العاشر من رمضان تتابع الإشراف المرورى على المراكز الطبية

الاشراف المرورى على
الاشراف المرورى على المراكز الطبية

تابعت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرعام الشؤون الصحية بمدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية اجراء  المرور على المبادرات الرئاسية التى تشمل  مبادرة الأورام السرطانية ومبادرة صحة المرأة ومبادرة الإعتلال الكلوى والأمراض المزمنة ومبادرة السمعيات ومبادرة الأم والجنين ) 

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متابعة المترددين وحصر الحالات الايجابية والاحالة 

مؤكده على ضرورة التسجيل الورقى وتسجيل السيستم ومتابعة المترددين والحالات الإيجابية وحالات الإحاله واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، كما تم التأكد من إستكمال دولاب الطواريء وصلاحية الأدويه والمستلزمات وصلاحية أجهزة النيوبليزر وملئ إسطوانات الأوكسجين المتواجده بغرفة الطوارئ وإستكمال السجلات بطريقه صحيحه.

عمل كشف بالرواكد 

وتم المرور على المخزن الخاص بالمركز رقم 10 وتم التوجيه بعمل كشف بالرواكد ونقلها لمخزن الإدارة خلال ٤٨ساعه  وترتيب وتعريف الأصناف. 

التاكد على انتظام سير العمل 

كما تم التأكد من إنتظام سير العمل وإتباع سياسات مكافحة العدوي وسياسات السلامه والصحه المهنيه بالعيادات بالمركز التى تتضمن عيادة طب الأسرة والأسنان وتنظيم الأسرة والعلاج الطبيعي ومتابعة الحوامل وتم التنبيه بتكثيف الدعاية للمواطنين على توافر العيادات المسائيه يوميا وتوافر الأدوية بأسعار رمزيه.

الاجتماع بفريق الاشراف بالادارة الصحية 

وفى نهاية المرور تم الإجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومديرة المركز ورئيسة التمريض وتم مناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم شكر مديرة المركز وفريق العمل بالمركز وذلك فى إطار المرورات الميدانيه المستمره للدكتوره هدى ناجى مديرة الإداره الصحية بالعاشر من رمضان والفريق الإشرافى بالإدارة 

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توجيهات الدكتور وزير الصحة 

و بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتكثيف المرور على المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

 

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الدكتورة هدى ناجى مدير عام الادارة الصحية مدينة العاشرمن رمضان محافظة الشرقية مبادرات الاورام مبادرة صحة المرأة الاعتلال الكلوي الأمراض المزمنة

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