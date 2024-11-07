بخطوة واحدة تغير حياة أولادك، صحة العاشر تعلن إجراء فحوصات الأمراض الوراثية بالمجان

قالت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مدير عام ادارة الشؤون الصحية بمدينة العاشر من رمضان إنها أطلقت نداء وهو بخطوة واحدة ممكن تغير حياة أولادك وذلك بمحافظة الشرقية.

حيث يتم عمل فحوصات لبعض الأمراض الوراثية من اليوم الثالث للسابع بعد الولادة مباشرة لجميع الأطفال حتى نقلل أونمنع حدوث الإعاقات اللى بتسببها الأمراض التى يتم الفحوصات يخصوصها ومن ضمنها التأخر العقلي

الأمصال متواجدة بالمراكز الطبية المذكورة

وقالت إن تلك الفحوصات والأمصال التى يتناولها الأطفال متواجدة فى مراكز طبى أول ومركز طبى ٢٨ومركز طبى ٤٦ كما يوجد أيضا بمركز طبى مجاورة ١٢ مركز طبى مجاورة ٥٤ ومركز طبى مجاورة ٤٠.

المراكز الطبية بمدينة العاشر

واضافت ان الخدمة ايضا متواجدة فى مركز طبى الحى ١٤ ومركز طبى الحى ١٠ج ومركز طبى الحى ١٢وذلك يومى السبت والثلاثاء فقط من كل أسبوع وناشدت مدير الادارة الصحية المواطنين بالجضور حفاظا على اطفالهم الرضع من امراض الاعاقة والامراض التى ان اصابت الطفل تبقى معه ولاتفارقه

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