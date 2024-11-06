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مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد «المركز الطبي 28»

مديرة صحة العاشر
مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد «المركز الطبي 28»

قامت اليوم الدكتورة هدى ناجى مديرة عام الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على المركز الطبى ٢٨ لمتابعة الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين والعمل على تطويرها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. 

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فحص دولاب الطوارئ

وأجريت مديرة الادارة الصحية  مرورا على غرفة الطوارئ وتم فحص دولاب الطوارئ ووجد أن الأدوية مستكملة وتم التأكد من مدى صلاحيتها ومدى صلاحية الأجهزة .

المخزن الخاص بالمركز 

 وقامت أيضا بالمرور أيضا على غرفة المخزن الخاص بالمركز وتم التنبيه بترتيب المخزن ونقل الرواكد لمخزن الرواكد الخاص بالإداره، كما تفقدت غرفة المغسله وتم التأكد من إتباع خط السير الصحيح، 

انتظام سير العمل بالعيادات 

كما تم التأكد من انتظام سير العمل بجميع العيادات بالمركز التى تشمل عيادة طب الأسرة والأسنان وتنظيم الأسرة والعلاج الطبيعى وذلك فى الفتره الصباحيه والفترة المسائية بالمركز  وعدم وجود أى معوقات وإتباع سياسات مكافحة العدوى وسياسات السلامة والصحة المهنية.

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 فريق إشراف الإدارة 

وفى النهايه قامت بالإجتماع بفريق إشراف الإدارة ومديرة المركز ورئيسه التمريض لمناقشة بعض السلبيات.

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الدكتورة هدى ناجى مدير الادارة الصحية العاشر من رمضان محافظة الشرقية الفريق الاشرافى مركز طبي 28 الخدمات الطبية المقدمة

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