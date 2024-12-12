وسام أبو علي: سنبذل أقصى جهدنا لإسعاد الجماهير والتأهل لمواجهة ريال مدريد (فيديو)

أكد وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الأحمر لمباراة كأس ‏التحدي، المقرر إقامتها السبت المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، مشددًا على أن اللاعبين والجهاز ‏الفني سيبذلون أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، والتأهل لملاقاة ريال ‏مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي البطولة. ‏

وقال أبو علي: إن ثقته كبيرة في الجماهير التي ستكون حاضرة بقوة خلال مباراة كأس ‏التحدي، لمساندة اللاعبين وتحفيزهم، كما حدث في المباراة الأولى أمام العين الإماراتي، عندما ‏احتشدت الجماهير في استاد القاهرة وكانت كلمة السر في تتويج الأهلي بكأس «آسيا - إفريقيا- المحيط الهادي». ‏

وأوضح لاعب الأهلي أن مباراة كأس التحدي ستكون صعبة بالتأكيد، خاصة أن الفريق ‏سيواجه مدرسة جديدة في كرة القدم، ودائمًا يرتفع مستوى المباريات وتزيد صعوبتها في ‏البطولات الكبرى بعد تخطي كل مرحلة. ‏

وأعرب مهاجم الأهلي عن سعادته الكبيرة بوجوده مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، مشددًا على أنه ‏يبذل أقصى جهد خلال التدريبات ليكون عند حسن ظن الجميع وإسعاد الجماهير الداعمة ‏للفريق. ‏

وأشار أبو علي إلى أن وجود ريال مدريد طرفًا في نهائي كأس القارات للأندية يزيد من ‏الطموح والرغبة في الفوز بمباراة كأس التحدي، من أجل مواجهة عملاق قارة أوروبا، ‏موضحًا أن اللعب أمام الريال حلم بالنسبة له، وإن حدث سيكون أول مباراة يخوضها مع ‏الأهلي أمام ممثل قارة أوروبا على المستوى العالمي. ‏

واختتم وسام أبو علي تصريحاته قائلًا: «إن الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في قطر، وإن ‏الفريق يهدف إلى إسعاد جميع الجماهير، لا سيما الجماهير المنتظر حضورها في ملعب المباراة لدعم ‏وتشجيع اللاعبين.‏

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وذلك بعد فوز الفريق المكسيكي أمس على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

موعد ومكان المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الاستادات التي أقيم عليها مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورت والكأس المباراة على قنواتها المشفرة بعد حصولهم على حق إذاعة مباريات البطولة في نصف النهائي والنهائي.

ويقوم بالتعليق على المباراة في قناة الكأس المعلق العماني خليل البلوشي.

مكافآت بطولة الانتركونتننتال

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كلً من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كل من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بوتافوجو بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة للجميع، حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود والفوز على باتشوكا صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

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