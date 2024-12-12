أوستن تايس، مفاجآت أثناء البحث عن صحفي أمريكي مفقود بسجون الأسد (فيديو)

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة مواطن أمريكي عثر عليه الخميس في سوريا، بعدما كان يعتقد أنه الصحفي أوستن تايس.

العثور على مواطن أمريكي مسجون في سوريا بالصدفة

وكان بلينكن يتحدث من الأردن، حيث عقد اجتماعات لمناقشة الوضع في سوريا، وأفادت تقارير إعلامية أن الرجل يدعى ترافيس تيمرمان.

وقال بلينكن إنه ليس لديه أي معلومات محدثة حول الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي تم اختطافه في سوريا عام 2012، لكنه أضاف أن واشنطن تواصل العمل للعثور عليه.

شبكة سي بي إس: العثور على مواطن أمريكي في ريف دمشق بـ #سوريا يعرف نفسه بـ ترافيس تيمرمان من مواليد ولاية ميزوري pic.twitter.com/NS3QRWw3Ur — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2024

وأفادت مصادر سورية في وقت سابق الخميس، بأن الأجنبي الذي وجد في ريف دمشق، ليس الصحفي الأمريكي أوستن تايس.

وقالت المصادر، إن “الشخص الذي وجد في ريف دمشق أمريكي الجنسية من ولاية ميزوري، ويرجح أنه كان معتقلًا في سجون نظام بشار الأسد”.

اختفاء الصحفي الأمريكي أوستن تايس منذ 12 عاما

يشار إلى أن الصحفي الأمريكى أوستن تايس، الذي ينحدر من هيوستن، اختفى في أغسطس 2012 عند نقطة تفتيش في منطقة متنازع عليها غرب دمشق.

وظهر أوستن تايس، في مقطع فيديو تم نشره بعد أسابيع من اختفائه، وهو معصوب العينين، وفي قبضة رجال مسلحين، ولم ترد عنه أخبار منذ ذلك الحين. ونفى النظام السوري علنًا أنه يحتجزه.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الإثنين الماضي، بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، أنها ستكثف جهودها لجمع معلومات حول صحفى أمريكى تم اختطافه في سوريا سنة 2012، مع إرسال مبعوث خاص مسئول عن ملف تحرير الرهائن إلى المنطقة.

كما قال مسئولون، إن المبعوث الامريكي، روجر كارستينز، وصل إلى بيروت في مهمة لجمع معلومات عن أوستن تايس.

معلومات عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس المفقود في سوريا

أوستن تايس.. صحافي أمريكي مستقل، عمل لصالح عدة مؤسسات إعلامية مثل "واشنطن بوست" ووكالة "فرانس برس". وهو متخصص في تغطية النزاعات، وكان يغطي الحرب في سوريا عندما تم اختطافه في أغسطس من سنة 2012 من مدينة داريا، الواقعة بالقرب من دمشق، في وقت كانت فيه القوات العسكرية للنظام تنفذ عمليات في المنطقة.

وفي سبتمبر من سنة 2012، ظهر في مقطع فيديو وهو معصوب العنينين، وكان يبلغ من العمر حينها 31 عاما. ومنذ ذلك الحين، انقطعت اخباره بشكل كامل.

وولد أوستن عام 1981 في مدينة هيوستن بولاية تكساس، ودرس في جامعة جورج تاون، وعمل قائدا في مشاة البحرية الأمريكية، حسب التقارير الإعلامية المحلية.

كما حصل على العديد من الجوائز عن عمله الصحفي، بما في ذلك جائزة "جورج بولك" لتغطية النزاعات سنة 2012.

وتجدر الإشارة إلى انه في سنة 2022، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة على قناعة بأن الصحفي "محتجز لدى النظام السوري"، مؤكدا أنه سبق وأن طالب بإطلاق سراحه.

العثور على سجين منسي داخل سجن سري في سوريا

أثناء بحث فريق من شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن الصحفي أوستن تايس داخل أحد السجون السرية في سوريا، عثرت كلاريسا وارد شبكة CNN على سجين مختبئ لا يزال يجهل خبر الإطاحة بالأسد.

بعدما فر خاطفوه أثناء سقوط دمشق، تاركينه بلا طعام أو ماء لـ4 أيام على الأقل.

كانت الصدمة والخوف ظاهرين على وجه المعتقل وفق مقطع الفيديو، وقال إنه من مدينة حمص، وأنه كان في الزنزانة منذ ثلاثة أشهر، وأن ضباطًا من أجهزة المخابرات السورية أخذوه من منزله وبدأوا في استجوابه بشأن هاتفه.

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