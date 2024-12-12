الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية التركي ورئيس المخابرات يصلان إلى سوريا

وزير الخارجية التركي،
وزير الخارجية التركي، فيتو

وصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس، وفد تركي يضم وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالن.

وفي هذا السياق قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المعروف بـ«أبومحمد الجولاني»، إن المعارضة السورية لم تتلق أي دعم دولي في معركتها ضد نظام الرئيس الأسبق بشار الأسد.

خوض المعركة ضد نظام الأسد

وأكد الجولاني، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن المعارضة لم يشجعها أحد على خوض المعركة ضد نظام الأسد، مشيرا إلى أن كل الأسلحة التي استخدمتها في القتال هي تصنيع محلي.

 إسقاط نظام الأسد

ولفت الجولاني إلى أن المعارضة أنقذت البلاد والمنطقة بأكملها عقب إسقاط نظام الأسد، موضحا أن سوريا كانت عرضة للتقسيم لكن المعارضة هي من أنقذتها من ذلك المخطط، مضيفا «علينا أن نجمع قوانا لبناء سوريا الجديدة».

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منظمات دولية لتأمين مواقع الأسلحة الكيماوية

وأكد الجولاني أنه سيعمل على حل القوات الأمنية التابعة للنظام السوري السابق، وأنه يعمل مع منظمات دولية لتأمين مواقع الأسلحة الكيماوية المحتملة.

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دمشق نظام الاسد اسقاط نظام الأسد سوريا

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