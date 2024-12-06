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بمشاركة 400 لاعب، منطقة الفيوم لـ كرة القدم تنظم مهرجانا للبراعم اليوم

مهرجان البراعم بالفيوم،
مهرجان البراعم بالفيوم، فيتو

نظمت منطقة الفيوم لكرة القدم، اليوم الجمعة، مهرجان البراعم  فى ستاد الفيوم "سيتى كلوب" وشارك فيه 400 لاعب من مواليد 2012 , 2013 , 2014  , 2015.

 شارك فى المهرجان فرق الفيوم والفوايد والساحة الشعبية وأهلى الغرق وأبوكساه وطاميه وقلهانة وشباب ناصر ومنية الحيط وستى كلوب وابشواى والهلال.وتم تقسيمهم الى مجموعات حسب المواليد وتقسيم أرض الملعب الى 4 ملاعب تناسب أعمار اللاعبين وأدار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم  حسام أحمد – مصطفى محمد مصطفى – معاذ عزمى- حازم صبرى.

طائرة خاصة تقل الزمالك الي نيجيريا

يذكر أنه  سيرت شركة مصر للطيران اليوم رحلة خاصة رقم MS3944/45 لنقل فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار فيكتور أتاه بولاية أكوا إيبوم بدولة نيجيريا،  استعدادا لمواجهة فريق إنيمبا النيجيري في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأقلعت الرحلة بطائرة من طراز بوينج B737-800 صباح اليوم من مطار القاهرة، وقدمت مصر للطيران الناقل الوطني المصري كافة خدماتها اللازمة لتيسير إجراءات سفر الفريق، حيث طلبت إدارة نادي الزمالك الوصول بالرحلة الخاصة إلى أقرب مطار لمكان إقامة المباراة لتوفير الجهد والوقت للاعبين.

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أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تسافر إلى نيجيريا يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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الفيوم مهرجان البراعم منطقة الفيوم اكرة القدم ستاد الفيوم ستي كلوب

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