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محافظات

حالة الطقس غدا الجمعة 13 -12- 2024 في الفيوم

البحيرة المسحورة
البحيرة المسحورة في الفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية توقعاتها لحالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس بارد نهارا، قارس البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 21 درجة نهارا، 10 درجات ليلا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، الي إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الأمراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التي تحمى الأطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  
1-عدم إلباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.
2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان عسل نحل مع عصير الليمون.
3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.
4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.
5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.
6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.
7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.
8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.
9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.
10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.
11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 13 - 12 -2024

ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة الفيوم

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا كالتالي:

  القاهرة الكبرى والوجه البحري  21 درجة مئوية
والسواحل الشمالية  20 درجة مئوية
شمال الصعيد  22 درجة مئوية
جنوب الصعيد  26 درجة مئوية

 

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