الخميس 12 ديسمبر 2024
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سياسة

من الأجر إلى الإجازات، كيف يحمي القانون حقوق العامل في مصر؟

حقوق العمال في مصر،
حقوق العمال في مصر، فيتو

يعتبر قانون العمل من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يحدد حقوق العامل وحمايته من الاستغلال، كما يحدد واجباته تجاه صاحب العمل، ولم يختلف القانون المصري في الحقوق والالتزامات عن المبادئ العامة التي يتفق عليها معظم الأنظمة القانونية حول العالم، لذا تكشف "فيتو" أبرز حقوق والتزامات العامل في القانون. 

حق العامل في الأجر

يُعتبر الأجر من الحقوق الأساسية للعامل، ويجب دفعه في الوقت المحدد دون تأخير، حيث يحق للعامل الحصول على أجر مقابل العمل الذي يؤديه، ويجب أن يكون الأجر متناسبًا مع العمل المنجز ومع الوضع الاقتصادي للدولة.

ساعات العمل والراحة في قانون العمل 

يحدد قانون العمل عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية في مصر، ويُسمح للعمل بأن يستمر لمدة 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، كما يحق للعامل الحصول على فترات راحة خلال العمل.

ويجب على صاحب العمل أن يوفر للعمال فترات راحة يومية وأسبوعية، مثل يوم الراحة الأسبوعي، وهو عادةً يوم الجمعة.

ويحق للعامل الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، ووفقًا للقانون المصري، يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا في السنة إذا كانت مدة عمله أكثر من عام، كما يحق للعامل إجازات مرضية وإجازات للأعياد الرسمية.

حق العامل المصري في بيئة عمل آمنة

يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة وصحية، ويشمل ذلك توفير الأدوات والمعدات اللازمة للعمل، وضمان عدم وجود مخاطر قد تهدد حياة العامل أو صحته.

أهمية التأمينات الاجتماعية للعامل في مصر 

يتوجب على صاحب العمل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية لصالح العامل، وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية له في حالات العجز أو الوفاة أو البطالة.

أشكال الحماية القانونية المطلوبة للعامل المصري 

يحمي قانون العمل حقوق العامل من الاستغلال أو التمييز أو التعسف في الفصل، ويحظر على صاحب العمل استخدام سلطاته لممارسة التمييز ضد العامل بسبب الجنس أو الدين أو العرق.

حق العامل في التدريب المناسب 

يحق للعامل الحصول على فرص تدريب وتطوير مهني تساهم في رفع كفاءته وقدراته في مجال عمله.

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