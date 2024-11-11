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سياسة

بعد سن التقاعد، تعرف على مزايا وعيوب التمديد للموظف في العمل

التمديد بعد سن التقاعد،
التمديد بعد سن التقاعد، فيتو

يحدد القانون سن التقاعد في مصر عند 60 عامًا، وهو السن الذي يُفترض أن يتوقف فيه الموظف عن العمل، ولكن هناك حالات استثنائية يحددها القانون تتيح للموظف أو العامل الاستمرار في أداء عمله بعد بلوغ هذا العمر، بناءً على شروط وضوابط معينة تضمن حقوقه وحقوق صاحب العمل، إذ يسمح هذا التمديد للعديد من الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة بالاستمرار في العمل والمساهمة في الأداء المؤسسي، ومع ذلك هناك مزايا وعيوب لهذه الاستثناءات ترصدها فيتو على النحو التالي: 

 

حالات يسمح فيها بالتمديد بعد سن الـ 60

التمديد بناءً على قرار من جهة العمل

في بعض الحالات، يمكن للموظف أو العامل أن يستمر في عمله بعد بلوغ سن الستين إذا كان هناك حاجة ماسة لخبرته أو كفاءته في جهة العمل، وهذا يتطلب قرارًا من صاحب العمل أو من الجهة الحكومية المختصة، ويجب أن يكون التمديد مدعومًا بمبررات موضوعية.

 

التمديد للوظائف التي تتطلب مهارات خاصة

وبعض الوظائف التي تتطلب مهارات نادرة أو خبرات خاصة قد يكون من الضروري تمديد خدمة العامل أو الموظف بعد سن الستين، ويشمل ذلك الوظائف الأكاديمية أو الاستشارية، حيث تكون الخبرة المكتسبة لا تقدر بثمن ويصعب تعويضها من خلال موظف جديد.

التعاقدات الخاصة

وفي بعض الحالات، قد يوافق صاحب العمل على تجديد عقد العمل للموظف بعد سن الستين بناءً على اتفاق خاص بين الطرفين، وهذا الاتفاق قد يتضمن شروطًا جديدة، مثل تقليص ساعات العمل أو تغيير المهام، بحيث تتناسب مع قدرات الموظف في هذا العمر.

تمديد العمل في الحالات الاستثنائية

ويمكن أن يسمح القانون بتمديد العمل لبعض الفئات الاستثنائية مثل موظفي القطاع الصحي أو المعلمين، وذلك إذا كانت الخدمة العامة تحتاج إلى استمرار عملهم، في هذه الحالات، يعتمد التمديد على حاجة العمل أكثر من أي شرط آخر.

الحقوق والواجبات بعد التمديد

عندما يتم تمديد عمل الموظف بعد سن الـ 60، فإن ذلك يجب أن يتوافق مع بعض الضوابط القانونية. حيث يحق للعامل الذي تجاوز هذا السن الاستمرار في العمل وفقًا لشروط عقد العمل المعدل. بالإضافة إلى ذلك، يُحتسب راتبه وفقًا للقوانين الخاصة بالمعاشات والحقوق المالية المرتبطة بهذا التمديد.

مزايا وعيوب التمديد بعد سن الـ 60

من الناحية الإيجابية، يتيح تمديد الخدمة للموظف الاستفادة من خبرته العميقة في مجال عمله، مما يعزز من أداء المؤسسة أو الشركة، كما يتيح للموظف تحقيق استقرار مادي بعد تقاعده، ومن ناحية أخرى، قد يواجه بعض الموظفين تحديات صحية أو نقصًا في الطاقة التي قد تؤثر على أداء العمل بعد هذه السن.

 

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