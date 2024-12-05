شاليمار الشربتلي عبر فيديو متداول: "أنا شخصية حكيمة ولا أحب أن يختلف أحد معي"..وزوجها: "كل اللي حواليكي بيقولوا إنك صعبة"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قديما للقاء يجمع بين المخرج خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي، حيث تحدثت خلاله الأخيرة عن نفسها.

لقاء قديم يجمع خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي

وخلال اللقاء، تقول شاليمار الشربتلي: "انا لا أحب أن أحد يختلف معايا أو يقولي رأيك غلط أو مش عاجبني حاجة فيكي.. أنا مبقولش حاجة غلط وحكيمة في نفسي وبعرف استمتع بالدنيا وشخصية لطيفة".

ليقاطعها زوجها خالد يوسف ويقول: "كل أصدقائك وكل أخواتك شايفينك شخصية صعبة.. وانا اللي قولت عكس اللي هما بيقولوه.. بس مفيش حد حواليكي الا وبيقول انك شخصية صعبة".

الشربتلي تتهم المخرج عمر زهران بالسرقة

وفي وقت سابق أرجأت محكمة الجيزة نظر قضية اتهام الفنانة التشكيلية للمخرج عمر زهران بسرقة مجوهراتها، وهي القضية التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من الرأي العام، إلى الثلاثاء المقبل.

وطالب فريق الدفاع عن المخرج المتهم في الجلسة الأولى باستدعاء المجني عليها ، وإلزامها بتقديم فواتير تثبت ملكيتها للمجوهرات التي ادعت سرقتها.

من هي شاليمار الشربتلي؟

شاليمار الشربتلي -إلى جانب كونها زوجة المخرج المثير للجدل خالد يوسف- فهي فنانة تشكيلية سعودية ذات شهرة واسعة في عالم الفن التشكيلي، ولدت لأب سعودي وأم مصرية.

وتأثرت شاليمار منذ طفولتها بوالدتها التي تخرجت في كلية الفنون الجميلة، ووقعت في حب الفن منذ نعومة أظفارها وشجعتها والدتها كثيرًا، وكانت بدايتها مع الرسم حينما كانت في عمر الثالثة.

ويُصنف كثير من أعمال شاليمار بأنها سريالية وحشية وتولد بداخلها هذا الاتجاه الفني بعد قراءتها لأشعار فاروق جويدة. شاركت شاليمار بأعمالها في متاحف عالمية مثل متحف اللوفر الفرنسي، كما تشارك في العديد من المعارض الدولية، وكانت أول امرأة في الخليج تصنع جداريات عام ٢٠٠٥. كما كانت ترسم على السيارات بهدف نقل الفن من المنازل إلى الشوارع وتخصصت في ذلك وبدأت في منح ورش تعليمية في ذلك، وانتقلت بعدها للرسم على الملابس، كما تم اختيارها كسفيرة للنوايا الحسنة.

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