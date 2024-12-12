بعد استئناف محامي المخرج على العقوبة.. القصة الكاملة لأزمة عمر زهران وشاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف

ما يقرب من شهر والغموض لا يزال يسيطر على واقعة اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، وذلك حتى قضت المحكمة مؤخرا بمعاقبة المخرج بالحبس سنتين مع الشغل.

بداية أزمة عمر زهران و شاليمار شربتلي

بدأت الواقعة 21 نوفمبر المنقضي عندما حررت خلاله شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف بلاغًا ضد المخرج عمرو زهران تتهمه بسرقة كمية كبيرة من المجوهرات، وكانت قد تقدمتن منذ ما يقرب من عام ونصف ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة، تتحدث فيه عن اختفاء مجوهراتها من منزلها.



قائمة المسروقات

تضمنت قائمة المجوهرات المبلغ بسرقتها مجموعة فاخرة ومتنوعة: "ساعة ذهب ألماس، 2 ساعة رولكس ألماس، ساعة كارتير ألماس، إسورة ألماس كارتير، حلق ألماس، خاتم ألماس زمرد، إسورة ذهب، خاتم بلوتوباز، خاتم ألماس تركواز، خاتم مرصع بالألماس، خاتم سوليتير، ساعة كارتير حمراء، ساعة كارتير ذهب، إسورة مرصعة بالألماس، عقد زفير، خاتم ألماس أزرق، قرط ألماس ولؤلؤ، و3 خواتم ألماس لؤلؤ"، وتفاوتت التقدير المادية لقيمة المصوغات كان أقلها 40 مليون جنيه.

السوشيال ميديا تنصف عمر زهران

منذ بداية الأزمة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بدعم المخرج عمر زهران، وكان على رأسها عدد من النجوم والإعلامينن، كل منهم يشهد على أخلاقه العالية ومواقفه الإنسانية التي شهد له بها الكثيرون طوال السنوات الماضية، ما أثار تباينًا كبيرًا في ردود الفعل بين المتابعين.

عمر زاهرن يدافع عن نفسه أمام المحكمة

دافع المخرج عمر زهران عن نفسه أمام المحكمة حيث قال: "إنه كان يساعد شاليمار في البحث عن مجوهراتها المفقودة ولم يكن له أي دور في اختفائها. وأضاف: «ذهبت مع شاليمار إلى الشقة للبحث عن المجوهرات بناءً على طلبها، لكن الأمور تطورت بشكل غير متوقع. خالد يوسف بدأ يطرح عليّ أسئلة عديدة، منها: لماذا شاركت في البحث مع زوجتي؟ فأوضحت له أن شاليمار صديقة قديمة لي، ومعروف عنها الإهمال أحيانًا، وبيتكم أشبه بمخزن وليس بيتًا مرتبًا".

وتابع زهران حديثه قائلًا: "خلال البحث، كانت شاليمار تشير إلى أماكن مثل الفنجان، وكنت أساعدها بكل طاقتي. لكنها لم تجد شيئًا، وبعد ذلك بدأ خالد يوسف يستفسر عن الأماكن التي بحثنا فيها. أخبرته بكل التفاصيل، وقلت له إن الغرفة الوحيدة التي لم ندخلها كانت غرفة ابنه لأنها مغلقة. وفي النهاية، تبين أن المجوهرات وُجدت في كيس بالغرفة نفسها".

شهادة هالة صدقي

القضية شهدت دخول أطراف أخرى، منها الفنانة هالة صدقي، التي أدلت بشهادتها بناء على طلب عمر زهران.

وقالت هالة صدقي خلال شهادتها: "كان عمر زهران في شقة بالزمالك مملوكة لشاليمار الشربتلي، وكان بها عمال يعملون، أثناء وجوده، لاحظ أن هناك دولابا مفتوحا، وبه مقتنيات ثمينة، فسألها: (إيه ده؟) وأجابته: (ده ألماظ)، رد عليها: (إزاي سيباني مع العمال في الشقة وكل المجوهرات دي موجودة في الدولاب؟)"

مذكرة استئناف على حكم الحبس

وفي أحدث تطور عقب النطق بالحكم، كشف محامي المخرج عمر زهران، إنه تقدم أمس الأربعاء بمذكرة استئناف على حكم محكمة الجنح بالحبس عامين مع الشغل والصادر بحق موكله، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية "شاليمار الشربتلي"، وتحدد يوم 25 ديسمبر الجاري لنظر الاستناف على الحكم.

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