قبل استكمال المحاكمة غدا، شهادة بسمة وهبي وهالة صدقي في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

تستكمل محكمة الجيزة غدا محاكمة المخرج عمر زهران في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة خالد يوسف.

وشهدت الجلسة السابقة تفاصيل مثيرة عن الحادث، حيث أدلي المتهم بأقوال مثيرة حول الحادث، واستمعت المحكمة لشهادة الإعلامية بسمة وهبي والفنانة هالة صدقي كشاهدتي نفي في القضية.

أقوال المتهم خلال جلسة المحاكمة

كشف المخرج عمر زهران المتهم خلال جلسة محاكمته داخل محكمة الجيزة، كيف تم اتهامه بسرقة مجوهرات المجني عليها.

وقال المخرج المتهم بسرقة زوجة المخرج خالد يوسف: “كنت في زيارة للمخرج خالد يوسف، وقال لي: فيه مجوهرات ضايعة من زوجتي”، وطلبت منه البحث عنها في كل مكان داخل الشقة، وقالي لي "بحثنا في كل مكان ما عدا الغرفة دي، ولما دخلت الغرفة وجدت فيها ألماس، وهنا تم اتهامي بسرقة المجوهرات".

وأضاف: “أنا تم اتهامي يا فندم بأني سرقت مجوهرات من شقة زوجة المخرج خالد يوسف ورجعت المجوهرات في يوم الواقعة”، متسائلا: "هو أنا لو سرقت المجوهرات هروح أرجعها تاني ليه؟!".

وتابع المخرج عمر زهران: أما عن المجوهرات التي عثر عليها معي فقد حصلت عليها كهدية من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

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وأكد المخرج المتهم بسرقة مجوهرات من زوجة المخرج خالد يوسف، خلال جلسة المحاكمة، أن زوجة المخرج اتهمته بأنه أرجع مجوهرات بـ 200 مليون جنيه من أصل 250 مليونا، متسائلا: "هو أنا يا فندم عبيط أروح أسرق مجوهرات وأرجع منهم 200 مليون، واستولى على 50 مليون فقط، هو في حرامي هيعمل كده؟!".

شاهدتا نفي خلال جلسة المحاكمة

وخلال عقد الجلسة فوجئ الجميع بحضور الفنانة هالة صدقي والإعلامية بسمة وهبة اللتين حضرتا كشهود نفي استعان بهما دفاع المتهم للإدلاء بشهادتيهما خلال المحاكمة، وعلمت فيتو أن الفنانة هالة صدقي فجرت مفاجأة بأن الشقة التي عثر بداخلها على مجوهرات المجني عليها ملك مخرج مشهور بخلاف المخرج المتهم عمر زهران.

وأضافت: “في أحد الأيام وأنا كنت شاهدة على الحوار الذي دار بين المخرج عمر زهران وشاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف”، حيث قال لها: "أنت ليه يا شاليمار سايبة شنطة الدهب دي كده قدام العمال اللي بيشتغلوا.. أنت مش خايفة تتسرق؟!".

بسمة وهبي: حصلت على شنطة هدية تشبه شنطة عمر زهران

فيما قالت الإعلامية بسمة وهبة إنها تربطها معرفة 30 عاما بالمخرج عمر زهران، وإنها على خلاف معه منذ 3 سنوات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الحضور للشهادة في القضية، وأضافت: "زهران من أنظف وأشرف خلق الله وفي مفاجآت هتتقال في المحاكمة".

وأفادت أنها حصلت على شنطة هدية من شاليمار تشبه التي حصل عليها المخرج من الفنانة التشكيلية كهدية أيضا، موضحة أنها ستقدم حقيبة تحتوي إكسسوارات حصلت عليها على سبيل الهدية من شاليمار الشربتلي، مشيرة إلى أنها نفس الحقيبة التي حصل عليها المخرج عمر زهران.

إحالة المخرج عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

وقررت الجهات القضائية، إحالة مخرج عمر زهران للمحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجيزة، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، بناء على البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار الشربتلي.

وتم ضبط المخرج عمر زهران، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

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