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حوادث

مرتضى منصور يفجر مفاجأة في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (فيديو)

المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور

قال المستشار مرتضى منصور دفاع المخرج عمر زهران والمتهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف عقب خروجه من محكمة الجيزة بعد انتهاء الجلسة أنه يدافع عن عمر زهران متطوعا.

وأضاف مرتضى منصور أنه لم يأخذ أي أتعاب عن القضية.

وأشار إلى انه دفع بطلان الضبط والتحريات مضيفا أن عمر زهران لم يُضبط في منزله. 

وأوضح مرتضى منصور أن كاميرات المراقبة أظهرت أن عمر زهران تم ضبطه خارج المنزل ولم يؤخذ من منزله.

أمر إحالة المخرج عمر زهران 

كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.


وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.


المخرج عمر زهران متهم بسرقة مشغولات ذهبية

وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عمر زهران عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.


القبض على المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

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