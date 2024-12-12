السجن 9 سنوات لعاطل للاتجار في الهيروين وحيازة سلاح بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين المخدر بمنطقة دار السلام بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.

ضبط عاطل لحيازته مخدرات



وتلقى قسم شرطة دار السلام معلومات تفيد حيازة شخص مواد مخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري وذخيرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن قطعة تحوى جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات وزنت 204 جرام، والسلاح النارى صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة، وبداخله طلقة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.