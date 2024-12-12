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حوادث

السجن 9 سنوات لعاطل للاتجار في الهيروين وحيازة سلاح بدار السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين المخدر بمنطقة دار السلام بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.

ضبط عاطل لحيازته مخدرات


وتلقى  قسم شرطة دار السلام معلومات تفيد حيازة شخص مواد مخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية  أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري وذخيرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن قطعة تحوى جوهر  الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات وزنت 204 جرام، والسلاح النارى صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة، وبداخله طلقة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة دار السلام الهيروين المخدر قسم شرطة دار السلام

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