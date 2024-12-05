المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة 120 لفافة هيروين في الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها في حيازة كمية من مخدر هيروين وسلاح أبيض بمنطقة الشرابية.

ضبط عاطل بحيازته مخدرات

وتلقى قسم شرطة الشرابية معلومات تفيد حيازة شخص مواد مخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته علي 120 لفافة هيروين، سلاح أبيض، مبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته المواد المخدرة بغرض الربح والاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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