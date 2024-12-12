أشهرها غرام في الكرنك، أعمال فنية تم تصويرها في الأقصر (صور)

تحتفل محافظة الأقصر اليوم بعيدها القومي، وتعتبر الأقصر من أهم المحافظات المصرية، ولا تقتصر أهميتها على كونها متحفًا مفتوحًا للآثار، بل أصبحت أيضًا مركزًا حيويًا للإبداع الفني، حيث كانت ولا تزال أرضًا خصبة للعديد من الأعمال السينمائية والفنية التي جلبت الأنظار إلى جمالها وأصالتها.

الأقصر، بموقعها الساحر وتاريخها العريق، شكلت مصدر إلهام للكثير من الأعمال الفنية التي تم تصويرها في شوارعها ومعابدها الشهيرة، وفي السطور القادمة نستعرض بعضًا من أبرز الأعمال الفنية التي شهدت تصوير مشاهدها في الأقصر أو أشارت إليها أحداثها.

فيلم غرام في الكرنك

فيلم غرام في الكرنك من إخراج علي رضا وإنتاج عام 1967، وهو عمل تم تصويره في الأقصر وأبرز جمالها ومعالمها كما تغنى محمد العزبي خلال أحداث الفيلم أغنيته الشهيرة “الأقصر بلدنا بلد سواح”.

والفيلم يدور في إطار استعراضي كوميدي حيث محاولة أمينة “فريدة فهمي” في أن تصبح عضوة بفرقة للرقص الاستعراضي، وبينما يحاول الجميع حل مشكلات الفرقة المادية وتقديم أول أعمالهم في مسرح معبد الكرنك بالأقصر، يربط الحب بينها وبين صلاح “محمد رضا” مدير الفرقة وراقصها الأول، لكنه يعتقد أنها تحب شخصا آخر، فيتظاهر أن ما يجمعهما علاقة عمل فحسب، والفيلم من بطولة فريدة فهمي، محمود رضا، عبدالمنعم إبراهيم، أمين الهنيدي، إبراهيم عمارة، كمال حسين.

فيلم المومياء

ويعتبر فيلم المومياء للمبدع شادي عبد السلام من أبرز الأعمال التي تم تصويرها بالأقصر وهو من أشهر الأفلام المصرية، ويرصد الفيلم أحداثًا حقيقيةً وبالتحديد في عام 1871، حيث تعيش قبيلة تدعى الحربات في صعيد مصر، وتشتهر تلك القبيلة بالتنقيب عن الآثار الفرعونية ثم بيعها، وبعد موت شيخ القبيلة يقرر أولاده التوقف عن سرقة الآثار فيتم قتل أحد الأولاد ولكن ينجح الثاني في الهرب من أجل إبلاغ الشرطة وبعثة الآثار.

والفيلم من بطولة نادية لطفي، أحمد مرعي، عبدالعظيم عبدالحق، زوزو حمدي الحكيم، محمد نبيه، محمد مرشد.

فيلم صراع في الوادي

ويعتبر فيلم صراع في الوادي أحد أهم أفلام السينما المصرية، ومن أبرز الأعمال التي تم تصويرها بمدينة الأقصر، وبالتحديد فى معبد الكرنك ومعبد الأقصر والبر الغربي، ولقد أبرزت أحداث الفيلم المناطق الأثرية الموجودة في الأقصر لتصوير بعض المشاهد، والفيلم من إخراج يوسف شاهين وبطولة فاتن حمامة، عمر الشريف، زكي رستم، فريد شوقي، وعبد الوارث عسر.

فيلم ورقة شفرة

في فيلم ورقة شفرة ينتقل الأبطال الثلاثة إلى الأقصر للاختباء هناك والبحث عن اللغز الذي يتعلق بفايز “أحمد فهمي”، حيث يكتشف فايز أن جده قد ترك له ورقة شفرة بها ما اكتشفه قبل مقتله، وهى خريطة لكنز في مدينة أورشليم التي رسمها اليهود الفارين لمصر، فيقرر خوض المغامرة برفقة صديقيه إسماعيل “هشام ماجد” وبدير الأنصاري “شيكو”، والبحث عن الخريطة المخبّأة في أحد المعابد الأثرية الموجودة بمدينة الأقصر.

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