طولها 3 أمتار، أكبر تورتة في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر (فيديو وصور)

حرصت محافظة الأقصر على الاحتفال بالعيد القومي من كورنيش النيل صباح اليوم الخميس، وضمن مظاهر الاحتفال جرى تقدم أكبر تورتة بطول 3 أمتار على شكل بعلم مصر مدون عليها عبارات تحيا مصر.

تورتة ضخمة في احتفال العيد القومي لمحافظة الأقصر

وحرص عدد من السائحين الأجانب من حول العالم والمئات من أهالي الأقصر على التقاط الصور التذكارية مع أكبر تورتة في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب.

الأقصر تحتفل بالعيد القومي

وانطلقت الاحتفالات بمسيرة لحاملي الأعلام تقدمها المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وقيادات المحافظة التنفيذية، وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللنشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم امتدت بطول طريق كورنيش النيل.

ويرجع العيد القومى لمحافظة الأقصر إلى عام 2009 منذ 15 سنة مضت، فى 7 ديسمبر عام 2009 بزيارة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك للأقصر لافتتاح قرية الطود الجديدة وهى إحدى قرى الظهير الصحراوى بالأقصر، إذ قرر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وقتها إنشاء محافظة بالأقصر خلال جولته بها، وبعد يومين صدر القرار الجمهورى رسميًا فى 9 ديسمبر 2009 لتكون الأقصر محافظة رسميًا.

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