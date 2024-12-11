الأقصر تواصل أعمال تزيين الشوارع والميادين استقبالًا للكريسماس

واصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة.

الأقصر تستعد لاحتفالات رأس السنة



وأوضح اللواء علي الشرابي تم الإنتهاء من أعمال تزيين كورنيش النيل وميدان أبوالحجاج وساحة أبوالحجاج وميدان المحطة وشارع معبد الكرنك ابتداءً من مبنى الرقابة الإدارية وصولًا حتى إشارة مرحبًا وحديقة السلام والحديقة الكائنة أمام بنك مصر برجال ومعدات منطقة وسط، وذلك وسط إشادات كبيرة من أعداد من السائحين الزائرين لمدينة الأقصر.

محافظ الأقصر يوجه ببذل مزيد من الجهد والعمل لتجميل الشوارع



ومن جانبه وجه محافظ الأقصر الأجهزة المعنية ببذل مزيد من الجهد والعمل لتجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.