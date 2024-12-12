الخميس 12 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أرواح في المدينة تختتم لقاءات 2024 وتحتفي بالمخرج الراحل شادي عبد السلام

بوستر اللقاء الجديد
بوستر اللقاء الجديد من أرواح في المدينة، فيتو

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى اللقاء الختامي لسلسلة أرواح فى المدينة خلال عام ٢٠٢٤ ويقدمه الكاتب الصحفى محمود التميمى فى إطار مشروعه الثقافي "القاهرة عنوانى"، وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس على المسرح الصغير.

سلسلة أرواح فى المدينة

يأتي اللقاء تحت عنوان "فلاح كان فايت بيغني " وينطلق بمشاركة فى فعاليات الثقافة للاحتفاء بالمخرج الراحل شادى عبد السلام من خلال عرض الفيلم الخالد شكاوى الفلاح الفصيح كبداية للابحار فى تاريخ الريف المصرى واستعراض مفرداته الإجتماعية والثقافية والفنية.

ويلقى الضوء على مجموعة من الموروثات الغنائية التراثية التى تعبر عن طابعه المتفرد.

يذكر أن سلسلة لقاءات "أرواح فى المدينة" تهدف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع " القاهرة عنواني " برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية.

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الأوبرا القاهرة عنواني شادي عبد السلام دار الأوبرا المصرية أرواح فى المدينة

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