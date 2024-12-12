الأقصر تحتفل بالعيد القومي (بث مباشر)

قدمت بوابة «فيتو» صباح اليوم الخميس بثا مباشرا من كورنيش النيل لمظاهر الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر وسط أجواء من الفرحة وتجمعات الأهالي.

السائحون يشاركون أهالي الأقصر الاحتفال بالعيد القومي

وحرص السائحون الأجانب من مختلف الجنسيات من حول العالم على التقاط الصور التذكارية لاحتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر، وكذلك المئات من أهالي الأقصر.

مظاهر الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر

وشملت الاحتفالات تدشين فعاليات كرنفالية وفنية وشعبية متنوعة منها مسيرة لحاملي الأعلام تقدمها المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وقيادات المحافظة التنفيذية، وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللنشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم ستمتد بطول طريق كورنيش النيل، وعروض فنية بمختلف الميادين والبالون الطائر، وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.



كان أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالية بمظهر مشرف وبصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتقديرًا لتاريخ المحافظة ومكانتها العالمية.

يعود العيد القومى لمحافظة الأقصر إلى عام 2009، حيث إنه فى 7 ديسمبر 2009 زار الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك محافظة الأقصر لافتتاح قرية الطود الجديدة بالظهير الصحراوي، وقرر مبارك وقتئذ إنشاء محافظة بالأقصر وصدر القرار الجمهورى رسميًا فى 9 ديسمبر 2009 لتكون الأقصر محافظة رسميًا بعدما كانت تتبع محافظة قنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.