الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر (بث مباشر)

رصدت بوابة «فيتو» صباح اليوم الخميس في بث مباشر من كورنيش النيل في الأقصر الاستعدادات النهائية لاحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر وسط أجواء من الفرحة والبهجة غمرت قلوب المواطنين.

رفع درجة الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي للأقصر

وفي هذا الصدد أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالية بمظهر مشرف وبصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتقديرًا لتاريخ المحافظة ومكانتها العالمية.

برنامج الاحتفال بالعيد القومي في الأقصر

وأوضح اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر التصور العام للاحتفالات والبرامج التى ستقام ضمن الاحتفال الرسمي لمحافظة الأقصر بالعيد القومي، والتى شملت تنظيم فعاليات كرنفالية وفنية وشعبية متنوعة منها مسيرة لحاملي الأعلام يتقدمها محافظ الأقصر وقيادات المحافظة التنفيذية، وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللنشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم ستمتد بطول طريق كورنيش النيل، وعروض فنية بمختلف الميادين والبالون الطائر، وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.

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