أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود بشمال غزة خلال 70 يومًا من موجة الإبادة الأخيرة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن أكثر من 4000 شخص استشهدوا أو فقدوا منذ بدء العملية الإسرائيلية على مناطق شمالي قطاع غزة قبل 70 يوما، في ظل تواصل الحصار ومنع دخول المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 30 شهيدًا و99 مصابًا خلال يوم واحد.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الخميس: إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44 ألفا و835 شهيدا و106 آلاف و365 مصابا.

وفي السياق ذاته أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيًّا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية منذ فجر اليوم، مما يرفع أعداد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 12 ألفًا و100 شخص.

وفي وقت سابق قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: إن عدد الأسرى لا يشمل من جرى أسرهم من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق الأسرى جريمة الإخفاء القسري، إذ لا تتوفر معطيات عن عدد من اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة.

الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «فارس»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 11 ألفا و400 أسير معتقلون من الضفة الغربية والقدس، وبالنسبة لتقديرات عدد المعتقلين من غزة يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مُعتقل، ما يعني أن إجمالي عدد الأسرى يقترب من 15 ألف أسير، خلال عام.

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