خبير عسكري: الاحتلال دمر90 % من القدرات العسكرية السورية

أكد العميد بهاء حلال، خبير الشؤون العسكرية من بيروت، أن إسرائيل حققت في سوريا ما لم تستطع تحقيقه خلال 50 عامًا.

ولفت إلى ضرورة عدم تصديق كل ما يعلنه العدو الإسرائيلي عن عملياته في سوريا، موضحًا أن استهدافه المواقع العسكرية السورية، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي ومعهد البحوث العلمية والأسطول البحري، يعد عدوانًا صريحًا على سوريا.

تعطيل الجيش السوري



وأشار خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نجح في تعطيل الجيش السوري فعليًا، بهدف جعل سوريا دولة منزوعة السلاح، ما يتيح له التحرك بحرية، موضحًا، أن الاحتلال يسعى لتغيير الواقع السوري لفرض التطبيع أو منع أي دعم لمقاومته.

تدمير القدرات العسكرية السورية



وذكر، أن الاحتلال دمر نحو 90% من القدرات العسكرية السورية، بينما انسحب الجيش السوري من مناطق عديدة دون قتال، متخليًا عن واجباته الدفاعية في مواجهة القوات المعارضة القادمة من إدلب إلى حلب.

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