الإثنين 21 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 57 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الإثنين، باستشهاد 57 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 44 منهم شمالي القطاع.

الصحة العالمية تعتزم نقل ألف امرأة وطفل من مصابي غزة للعلاج

وأعلنت  منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنها ستنقل ألف امرأة وطفل من المصابين في قطاع غزة إلى الاتحاد الأوروبي لتلقي العلاج.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية لأوروبا هانس كلوجه خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه سيتم إجلاء ما يصل إلى ألف امرأة وطفل مصابين ومرضى من قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة".

وقال هانس كلوغه إن إسرائيل تعهدت بالسماح بحوالى "ألف عملية إجلاء طبية إضافية إلي  الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة".

تسهيل نقل المصابين من غزة 

ولفت إلى أن منظمة الصحة ستقوم بتسهيل هذه العمليات بالتعاون مع الدول المعنية.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت، أمس الأحد، إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى قطاع غزة لتسهيل توصيل المساعدات إلى السكان، واصفة المشاهد في شمال القطاع بالمروعة.

ولفتت المنظمة الإنسانية إلى أن المشاهد في شمال غزة "مروعة وسط تقارير عن مقتل العشرات في بيت لاهيا".

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