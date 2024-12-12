الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بأغلبية ساحقة، الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

شعار الأمم المتحدة،
شعار الأمم المتحدة، فيتو

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتًا تصعيدًا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا والتي دعت في أكتوبر من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تتمتع بثقل سياسي كونها تعكس وجهة نظرٍ عالمية بشأن الحرب.

وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضد قرار المطالبة بـوقف إطلاق النار فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

كما دعمت الجمعية العامة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باعتماد قرار ثان بأغلبية 159 صوتا لصالح التنديد بقانون جديد من شأنه أن يحظر عمليات الأونروا في إسرائيل اعتبارا من أواخر يناير.

وطالبت الجمعية إسرائيل باحترام التفويض الممنوح للأونروا و«إفساح المجال لعملياتها للاستمرار دون عوائق أو قيود».

وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضد هذا القرار، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.


432 يوما من العدوان على غزة

استشهد فلسطينيون، وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 432 يوما.

أفادت مصادر فلسطينية فجر اليوم الخميس، باستشهاد 12 شخصًا وإصابة 20 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات غرب مدينة رفح.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام: "12 شهيدًا وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات غرب مدينة رفح".

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف محيط منطقة الأكواخ على شارع الرشيد شمال غرب مدينة رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات.

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