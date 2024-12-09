سقوط تأخر مخدرات في قبضة أمن الفيوم بتهمة حيازة أستروكس وأيس

تمكنت قوات الأمن بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بقيادة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث القسم، والنقيب عبد الرحمن الحاج معاون المباحث، من ضبط "ع. ف "، عاطل ومقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنية، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس 300جرام تقريبا، وكمية كبيرة من مخدر الأيس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول يستخدم في التواصل مع زبائنه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بمركز شرطة سنورس، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة تعاطي المخدرات

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 39، على عقوبة متعاطى المخدرات، بالحبس لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وتلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين، وتختلف عقوبة تجارة وتعاطي الكوكايين والهيروين، عن تجارة الأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

اسباب تخفيف الحكم في قضايا المخدرات

وحدد قانون العقوبات عددا من الظروف والأسباب التي قد تخفف الحكم على ممارسة الاتجار في المخدرات.

دور المعمل الجنائي في كشف حقيقة المخدرات

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، لكن يتوقف ذلك كله على المواد المخدرة المضبوطة، ضعيفة التخدير، أومن مواد طبيعية.

ويثبت ذلك المعمل الجنائي الذي يصدر تقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عن قانون العقوبات

قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.

ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم، ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولاعقوبة بغير جريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.