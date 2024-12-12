وكيل التعليم بالدقهلية يناقش آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية

عقد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بحضور كل من إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية أشرف عقاب مدير إدارة التعاقدات خالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية، السيد الخشان وعلا توفيق الباحثان بإدارة التعاقدات.

عرض الخطة الاستثمارية للعام المالي

وقد تم خلال الاجتماع عرض الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وكافة الإجراءات التي سيتم اتباعها أثناء تنفيذ الخطة كما تم استعراض المعوقات التي تواجه إدارة التعاقدات والسبل المقترحة لحلها وآليات تنفيذ الخطة، ووجه مدير المديرية إلى سرعة التنفيذ والعمل على تذليل العقبات وعرض ما تم دوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.