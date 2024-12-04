الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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محافظ قنا: الإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025، وذلك في إطار حرصه على تسريع وتيرة العمل بالمشروعات التنموية وتعظيم الفائدة من الموارد المخصصة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء مراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

الخطة الاستثماري لمحافظة قنا

وناقش الاجتماع نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية التي لم تُستكمل بعد، حيث وجّه محافظ قنا، بضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات، ووضعها في الخدمة لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

كما أكد محافظ قنا،  على أهمية تقديم تقارير دورية تشمل نسب الإنجاز والتحديات التي تواجه التنفيذ لاتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن انتظام سير العمل وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز ومدن المحافظة، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.

وضع جداول زمنية دقيقة لكل مشروع

وشدد محافظ قنا، علي رؤساء المدن بضرورة تجهيز ملفات المشروعات، متضمنة مقترحات الخطة بالكامل لتكون جاهزة للطرح مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة وضع جداول زمنية دقيقة لكل مشروع بدءًا من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لرفع معدلات الأداء وتحقيق النتائج المرجوة، مع الوضع في الاعتبار ضرورة الاستفادة من المخطط الاستراتيجي العمراني للمحافظة أثناء إعداد الخطة الاستثمارية، لضمان توافقها مع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة ورؤية مصر 2030.

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