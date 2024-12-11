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حوادث

بتحريض من طليقته، إصابة مدير مدرسة علي يد بلطجية في الدقهلية

متهمين، فيتو
متهمين، فيتو

أصيب مدير مدرسة اللواء سعد الشربيني الابتدائية بقرية البجلات مركز منية النصر في محافظة الدقهلية بجرح قطعيّ في الذراع نتيجة اعتداء بلطجية عليه بالضرب بألة حادة داخل المدرسة علي إثر خلافات عائلية مع زوجته.

إصابة مدير مدرسة علي يد بلطجية في محل عمله

وتمكنت مباحث منية النصر من ضبط المتهمين ونقل مدير المدرسة المصاب إلي مستشفي منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

مشاجرة داخل مدرسة بالبحلات 

تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من ادارة مدرسة اللواء سعد الشربيني الابتدائية بقرية البجلات دائرة مركز منية النصر بوقوع مشاجرة داخل المدرسة ووجد بلطجية يحملون الأسلحة البيضاء
انتقلت علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى مكان البلاغ.

طليقة مدير المدرسة قامت بتحريض بلطجيه للتعدي عليه

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة داخل مدرسة« اللواء سعاد الشربيني الابتدائية» من قبل بلطجيه بسبب خلافات زوجيه مع مدير المدرسة مما أدي لإصابه  « خالد بركات» مدير المدرسة ودلت التحريات المبدئية أن طليقة مدير المدرسة قامت بتحريض بلطجيه للتعدي عليه داخل المدرسه مما ادي لاصابته بجرح في ذراعه بأله حادة.

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وتمكن ضباط المباحث من ضبط الجناه داخل المدرسة وجري نقل المصاب إلى مستشفي منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم 
وتحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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