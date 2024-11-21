مدير عام التعليم الفنى يتفقد عددًا من المدارس بإدارة نجع حمادى

أجرى الدكتور نجم أحمد مدير عام التعليم الفنى جولة تفقدية لمدارس ادارة نجع حمادى التعليمية، شمال محافظة قنا، ويأتى ذلك وفقًا لتوجيهات هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكثيف المتابعات والجولات التفقدية، لمتابعة حسن سير وانضباط العملية التعليمية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

وتفقد مدير عام التعليم الفنى مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، وتابع الأقسام المختلفة داخل المدرسة من المحاصيل الزراعية والصناعات والألبان والبساتين والزينة .

كما تفقد مدرسة نجع حمادي الثانوية الميكانيكية العسكرية وتابع الأقسام والورش المختلفة، وشاهد التدريب العملي للطلاب ومتابعة فصول المدرسة والمعامل وسجلات الأمن وجدول تشغيل المعامل، وسجلات حضور وانصراف المعلمين بالمدرسة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية والإشراف اليومي.

اطمأن مدير عام التعليم الفني على تحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية، موجها الصيانة الدورية للورش، لضمان استمرار تدريب الطلاب.

رافقه خلال الجولة المهندس سيد علي يس مدير إدارة التعليم الزراعي وزكريا فراج موجه عام مواد معامل حاسب آلى وطارق موجه عام كهرباء عملي.

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