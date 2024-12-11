الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية لهذا السبب

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

التقي المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بالدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية.

وتناول اللقاء بحث عدد من الأمور المالية الهامة التي تمس الأمور الحياتية للمواطنين من جانب وتعظيم الإيرادات العامة للدولة من جانب آخر، وذلك بحضور أحمد اسماعيل، كبير مستشاري شركة اي فاينانس، ومجدي صبره مدير المديرية المالية بالأقصر.

محافظ الأقصر يلتقي بوفد من وزارة المالية 

ويأتي ذلك في اطار زيارة رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، لمحافظة الأقصر، وقيامه أيضا بعقد لقاء مفتوح مع ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بالمحافظة وتمت مناقشة كافة معوقات العمل بالوحدات الحسابية بما يعود في النهاية على تأدية الخدمات المطلوبة من المواطنون بالجودة والسرعة المطلوبة.

وجرى التوجيه للمديرية المالية بالأقصر بتقديم كافة أوجه الدعم الفني للجهات الادارية بما يحقق انسيابية العمل المالي بالجهات والمساهمة في تفادي اسباب تعطيل مصالح المواطنين بالمحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة التواصل المباشر مع السادة رؤساء الجهات الإدارية وكذا ممثلي وزارة المالية لبحث وحل جميع معوقات العمل المالي بالجهات بغرض تحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة بما يهدف إلى تسريع تأدية الخدمات المطلوبة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

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