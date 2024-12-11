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شرز بالموتور، أول فيديو لحريق أتوبيس يقل سودانيين في الأقصر

لحظة حريق أتوبيس
لحظة حريق أتوبيس السودان بالأقصر

حصلت بوابة «فيتو» على أول فيديو يوضح لحظة اشتعال النيران في أتوبيس يقل 46 سودانيا قادما من القاهرة متجها إلى شرق السودان، وذلك على الطريق الصحراوي الغربي لمحافظة الأقصر دون إصابات أو وفيات، ووفقًا للتحريات الأولية أن الحريق نشب بسبب شرز في الموتور.

 

حريق أتوبيس السودانيين في الأقصر 

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن حريق بأتوبيس كان يسير على الطريق الصحراوي الغربي بناحية نجع البركة بداخله 46 سودانيا من بينهم 6 أطفال، وعلى الفور عززت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، ودفع مرفق الإسعاف بـ 6 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ.

 

السيطرة على حريق هائل في أتوبيس يقل 46 سودانيا بصحراوي الأقصر 

وجرى نقل السودانيين إلى ساحة آل الطيب التي تعد رائدها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك لحين توفير أتوبيس آخر لاستكمال رحلتهم إلى شرق السودان.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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