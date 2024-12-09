المباحث تكشف سبب سقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بأسيوط

تحفظت نيابة شمال أسيوط على سائق ميكروباص ديروط الذي وقع مساء أمس الأحد وتسبب في مصرع وإصابة عدد من الركاب غرقا بترعة الإبراهيمية لتسببه في سقوط الميكروباص بسبب إهماله.

القبض على سائق ميكروباص تسبب في سقوط سيارة في الترعة بإهماله



وكانت قوات مباحث مديرية أمن أسيوط قد ألقت القبض على سائق الميكروباص لتسببه في وقوع الحادث بعدما أشارت التحريات الأولية تفاصيل الحادث حسب رواية الناجين وأن السائق ترك فرامل اليد دون رفعها مما أدى إلى انزلاق السيارة وسقوطها في الترعة وحينما رأى ذلك فر هاربا ولكن مباحث مركز شرطة أبوتيج تمكنت من ضبطه والتحفظ عليه على ذمة الواقعة بأمر من النيابة لحين إنهاء التحقيقات.

انتشال 4 جثث والبحث عن 5 مفقودين



في سياق متصل، تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط من انتشال 4 جثث وانقاذ مصاب واستخراجه بحالة جيدة من موقع حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية بديروط فيما تكثف القوات من جهودها للبحث عن مفقودين واستخراجهم من الترعة.

سقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب في مياه ترعة الإبراهيمية



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب في مياه ترعة الإبراهيمية بموقف الركاب بمركز ديروط.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه.

وتمكنت القوات قبل قليل من استخراج هيكل السيارة الميكروباص وإنقاذ مصاب وانتشال 4 جثث ضحايا من ركاب الميكروباص وجاري استكمال أعمال البحث عن 5 مفقودين.

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