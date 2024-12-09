الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المباحث تكشف سبب سقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بأسيوط

سقوط سيارة ميكروباص
سقوط سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية بأسيوط، فيتو

تحفظت نيابة شمال أسيوط على سائق ميكروباص ديروط الذي وقع مساء أمس الأحد وتسبب في مصرع وإصابة عدد من الركاب غرقا بترعة الإبراهيمية لتسببه في سقوط الميكروباص بسبب إهماله.

 

القبض على سائق ميكروباص تسبب في سقوط سيارة في الترعة بإهماله 


وكانت قوات مباحث مديرية أمن أسيوط قد ألقت القبض على سائق الميكروباص لتسببه في وقوع الحادث بعدما أشارت التحريات الأولية تفاصيل الحادث حسب رواية الناجين وأن السائق ترك فرامل اليد دون رفعها مما أدى إلى انزلاق السيارة وسقوطها في الترعة وحينما رأى ذلك فر هاربا ولكن مباحث مركز شرطة أبوتيج تمكنت من ضبطه والتحفظ عليه على ذمة الواقعة بأمر من النيابة لحين إنهاء التحقيقات.

 

انتشال 4 جثث والبحث عن 5 مفقودين 


في سياق متصل، تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط من انتشال 4 جثث وانقاذ مصاب واستخراجه بحالة جيدة من موقع حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية بديروط فيما تكثف القوات من جهودها للبحث عن مفقودين واستخراجهم من الترعة.

 

سقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب في مياه ترعة الإبراهيمية


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب  في مياه ترعة الإبراهيمية بموقف الركاب بمركز ديروط.

 

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه.

 

القبض على سائق ميكروباص ترعة الإبراهيمية

بالأسماء، 3 ناجين و5 سيدات مفقودات في حادث سقوط ميكروباص بترعة بأسيوط

وتمكنت القوات قبل قليل من استخراج هيكل السيارة الميكروباص وإنقاذ مصاب وانتشال 4 جثث ضحايا من ركاب الميكروباص وجاري استكمال أعمال البحث عن 5 مفقودين.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الإنقاذ النهرى السيارة الميكروباص ترعة الإبراهيمية حادث سقوط ميكروباص سقوط سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص محافظة اسيوط مياه ترعة الإبراهيمية مركز ديروط سقوط سيارة ميكروباص بترعة بأسيوط سقوط سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية بأسيوط

مواد متعلقة

بالأسماء، 3 ناجين و5 سيدات مفقودات في حادث سقوط ميكروباص بترعة بأسيوط

إنقاذ مصاب وانتشال 4 جثث من ضحايا سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية بأسيوط

الحماية المدنية تنتشل ميكروباص سقط في ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب حادث غرق "ميكروباص" بموقف سيارات ديروط

الحماية المدنية تكثف جهودها لانتشال ركاب ميكروباص سقط بترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

فحص 500 مواطن في قافلة طبية ضمن مبادرة "بداية" بأسيوط

تغطية الجزء الفاصل بين موقف سيارات صدفا وكوبري المدرسة أعلى ترعة بني فيز بأسيوط

رفع 32 طن تراكمات قمامة ومخلفات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

وزير بحكومة الأسد يكشف سبب انهيار الجيش السوري ورد فعلهم لما حدث (فيديو)

نجيب ساويرس يعلق على تصريحات لاعبي الزمالك السابقين بعدم تشجيع الأهلي (فيديو)

ساويرس يعلق على سقوط نظام الأسد ويكشف كواليس تعرضه للظلم من رامي مخلوف (فيديو)

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

محافظ أسيوط يقرر صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حادث ميكروباص ترعة ديروط

التابلت إجباري، تنبيه عاجل لمديري مدارس الثانوية العامة

جيش الاحتلال يقتحم القنيطرة السورية وحظر تجوال في 5 بلدات (فيديو)

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية