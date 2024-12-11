الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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ليلة بكت فيها ديروط!

أبدا مقالي مناشدا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التي أثق أن يصلها مقالي هذا، أن تولي رعاية خاصة لأسر ضحايا عربة ميكروباص ديروط، تلك التي سقطت في ترعة الابراهيمية بديروط أثناء تحميلها الركاب داخل الموقف، ذلك الموقف الواقع مباشرة على حافة الترعة الابراهيمية! 


رحم الله شهداء عربة ميكروباص ديروط التي انزلقت أثناء تحميل الركاب في ترعة الإبراهيمية بديروط، ولكن من سيدفع فاتورة ذلك الإهمال؟! من سيدفع فاتورة الرعب الذي انتاب تلك السيدة وهي تحاول أن تنقذ أطفالها لتستسلم هي للموت؟!
 

من سيعوض فرحة ذلك الرجل الذي فقد ابنته المعيدة بجامعة أسيوط، ولم يمهله القدر أن يفرح بها فقد اختطفها القدر في زهرة شبابها! من سيعوض صغار إبن قريتي محمود صلاح عدلي الذي اختطف الموت اباهم في عربية الموت؟!
 

من سيعول أسر تلك السيدات وهؤلاء الرجال الذين فقدوا في مشهد حزين ومهيب؟! هل يعقل إن يكون موقف على حافة ترعة الابراهيمية بلا أي حواجز اسمنتية أو حجرية؟! هل يعقل أن يغيب الانقاذ النهري أو يأتي متأخرًا لساعات طويلة بأدوات بدائية؟! 


عربة ميكروباص على حافة ترعة الإبراهيمية في مكان يسمى زورًا وبهتانًا موقف.. ربما ترك السائق العربة ممورة ولم يرفع فرامل اليد وهي تحمل الركاب بما جعل العربة تنزلق بكل انسيابية إلى ترعة الابراهيمية!


لقد حان الوقت لتطهير المحليات وإدارات المواقف، حان الوقت لاسترجاع أراضي الري المنهوبة وتشييد موقف يتماشى مع الحياة الكريمة التي ننشدها.

 

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لقد ضرب أبناء ديروط مثلًا رائعًا في الشهامة عندما هرول المئات من منازلهم في محاولات لانقاذ أي من المصابين، ومساندة أسر الضحايا لحين خروج الجثامين من الترعة، البعض يقدم الطعام، والبعض يقدم الغطاء، ومجموعة أعلنت عن فتح منازلهم لأسر الضحايا على مقربة من الترعة الإبراهيمية، حيث ينتظر العشرات في ترقب طفو الجثامين الغارقة.. رحم الله شهداء الميكروباص وربط الله على قلوب ذويهم.

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