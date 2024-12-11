غزل المحلة يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد في كأس الرابطة (صور)

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تدريباته الجماعية تحت قيادة مدربه الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي زد، غدًا الخميس، على ملعب المحلة في أولى جولات بطولة كأس الرابطة.

وكان نادي غزل المحلة قد عقد مؤتمرًا صحفيًّا يوم الإثنين الماضي، لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، الذي حل في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، قد أعلن يوم السبت الماضي، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًّا للفريق خلفًا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين.

وكان غزل المحلة قد عيَّن جهازًا فنيًّا مؤقتًا بقيادة عصام محيسن، لتولي أمور الفريق الفنية لحين التعاقد مع مدير فني جديد قبل أن يقع الاختيار على الكابتن شوقي غريب.

موعد مباراة غزل المحلة وزد في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة غزل المحلة وزد، غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن تبث مباراة غزل المحلة وزد في كأس الرابطة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل للحصري لبطولة كأس الرابطة.

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