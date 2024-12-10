غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زد في كأس الرابطة (فيديو)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تدريباته الجماعية تحت قيادة مدربه الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق، وذلك استعدادا لمواجهة نادي زد، يوم الخميس المقبل، على ملعب المحلة في أولى جولات بطولة كأس الرابطة.

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وكان نادي غزل المحلة قد عقد مؤتمرا صحفيا أمس، لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، الذي حل في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، قد أعلن يوم السبت الماضي، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين.

وكان غزل المحلة قد عين جهازا فنيا مؤقتا بقيادة عصام محيسن، لتولي أمور الفريق الفنية لحين التعاقد مع مدير فني جديد قبل أن يقع الاختيار على الكابتن شوقي غريب.

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