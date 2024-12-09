زيادة عدد الزوارق والغواصين للبحث عن المفقودين في حادث ميكروباص أسيوط (فيديو)

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري التابع لمحافظة أسيوط البحث عن باقي المفقودين في السيارة الميكروباص التي سقطت مساء أمس بالركاب في ترعة الإبراهيمية بمنطقة بحر يوسف وذلك بعد مرور 20 ساعة من وقت وقوع الحادث حيث تم الدفع بـ10 غواصين آخرين و3 زوارق للمساعدة في مسح قاع الترعة بينما افترش الأهالي الطريق في انتظار خروج جثامين أبنائهم.

استئناف البحث عن المفقودين في حادث ميكروباص ديروط

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط قررت إيقاف عمليات البحث بعد مواصلة العمل أمس لمدة 5 ساعات في وقت متأخر دون العثور على أي من المفقودين بسبب سوء الظروف الجوية والظلام الشديد بينما استأنف الغواصين عملهم صباح اليوم الاثنين وزيادة عددهم وكذلك زيادة عدد الزوارق لمواصلة البحث في منطقة أبعد حتى من موقع الحادث وصلت لقرب مركز ديرمواس بمحافظة المنيا نظرا لشدة تيار المياه في الترعة.

سقوط سيارة ميكروباص 14 راكب بترعة بحر يوسف

وكان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكب تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

وعلى الفور أمر محافظ أسيوط بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث وتم إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار المحافظ إلى إنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى إنتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث إنهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة والشيماء عبد المعطي وكيل المديرية بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

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