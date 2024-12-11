محافظ دمياط يناقش مع مستشار وزير النقل الموقف التنفيذى لمشروعات"حياة كريمة"



ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع الدكتور عبد الرحمن باز مستشار وزير النقل، الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد.

وحضر الاجتماع العميد محمد التل مدير إدارة المرور والمهندس بدر عبد التواب رئيس الإدارة المركزية بهيئة الطرق والمهندس محمود حسين مدير عام المشروعات بالهيئة والمهندس طاهر صلاح مدير إدارة دمياط بالهيئة والمهندس طارق بدوى مدير إدارة الطرق.

محافظ دمياط يعقد اجتماعا مع مستشار وزير النقل

محافظ دمياط يناقش آليات استكمال الأعمال بمشروعات رفع كفاءة الطريق الدولى الرئيسى الرابط بين طريقى دمياط/ شربين والدولى الساحلى بطول ١٨ كم

و تناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص بمشروعات الطرق، ونسب التنفيذ، وخطة المرحلة المقبلة وفى هذا السياق،، ناقش " المحافظ " آليات استكمال الأعمال بمشروعات رفع كفاءة الطريق الدولى الرئيسى الرابط بين طريقى دمياط/ شربين والدولى الساحلى بطول ١٨ كم، والطريق الدائري لمركز كفر سعد بطول ١٨ كم، طريق أبو النوم / كفر الغاب بطول ٥كم، وطريق السوالم / ميت أبو غالب / كفر سعد بطول ١٥ كم، وكذلك طريق دمياط/ السواحل / كفر البطيخ بطول ٥كم، حيث بحث المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ وآليات تخطيها، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، لتنفيذ المعاينات الميدانية وإعداد دراسة لاستكمال الأعمال سواء للرصف بالأسفلت أو البلاطات الخرسانية.

وأكد " محافظ دمياط " أن هناك تنسيق تام بين المحافظة ووزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، لازالة أى معوقات تواجه تلك المشروعات وسرعة الدفع بمعدلات التنفيذ، وعلى جانب آخر أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن هناك رؤية لتطوير كافة المحاور المرورية الواقعة بمداخل ومخارج ميناء دمياط، لرفع كفاءتها، ودراسة خلق محور مرورى مخصص لسيارات النقل الثقيل للربط من الميناء على الطريق الدولى الساحلي.

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