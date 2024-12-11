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انطلاق قافلة متكاملة بقرية كفر المحمدية في الدقهلية (صور)

قافلة متكاملة بميت
قافلة متكاملة بميت غمر، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال القافلة المجانية المتكاملة إرشادية صحية بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر، واستفاد منها 1050 من المترددين على القافلة، من خلال الكشف وإجراء التحاليل الطبية والأشعة باستخدام جهاز السونار وجلسات الإبر الصينية والعلاج الطبيعي وصرف العلاج بالمجان. 

استفاد منها 1050 من المترددين في القافلة المتكاملة 

وقام فريق القوافل التنموية المتكاملة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبرئاسة اللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة،واشراف  عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالتنسيق مع الجامعة المصرية الصينية بتسيير قافلة صحية وعلاج طبيعي وارشادية بقرية كفر المحمدية التابعة لمركز ومدينة ميت غمر. 

تقديم التوعية الإرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية

وأقيمت القافلة  بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية الدقهلية وقصر ثقافة المنصورة والجامعة المصرية الصينية وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر،كما تم تقديم التوعية الإرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها.

تقديم خدمات الكشف باستخدام جهاز السونار والعلاج وصرف الأدوية

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من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل إن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة،وتم تقديم خدمات الكشف باستخدام جهاز السونار والعلاج وصرف الأدوية اللازمة لـ 1050 من المواطنين بالمجان، كما تم تقديم التوعية الإرشادية عن الصحة الإنجابية وأمراض الأسرة.

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