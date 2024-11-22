حملة لمصادرة مكبرات الصوت بالتوك توك ورفع الإشغالات بشوارع منية النصر بالدقهلية

شنت رئاسة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لمصادرة مكبرات الصوت بمركبات التوك توك ورفع الإشغالات بشوارع المدينة.





وذلك في ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث قاد محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر حملة ليلية مكبرة على مركبات التوك توك لمصادرة مكبرات الصوت ورفع الإشغالات بشوارع مدينة منية النصر.



رافق رئيس منية النصر أحمد عرفة نائب رئيس المركز ومديري النظافة والإشغالات والمواقف والمتابعة الميدانية وقوة من مركز شرطة منية النصر.



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